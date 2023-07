Gravissimo incidente all’incrocio di S’Acqua Cotta: un 50enne di Villacidro in Rianimazione

Villasor – L’incrocio di S’Acqua Cotta ancora teatro di un gravissimo incidente stradale: due i feriti tra i quali un cinquantenne di Villacidro ricoverato al Brotzu in rianimazione. Ennesimo sconto tra auto nel bivio della ss196, segnato già da tante croci, che è in attesa di essere messo in sicurezza con una rotatoia che garantirà una velocità più sostenuta da parte degli automobilisti e regolerà precedenze e scorrimento veicolare. Questa mattina un mezzo pesante ha travolto una Hyundai con a bordo un uomo e una donna che sono rimasti feriti. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine che sono intervenute sul luogo. Dalle prime ricostruzioni, velocità sostenuta e una mancata precedenza sarebbero le cause dello scontro nel quale per l’uomo, alla guida dell’utilitaria, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. La scorsa primavera sono stati stanziati un milione di euro per la realizzazione della rotonda, il primo giugno sono stati consegnati i lavori che, a oggi, non sono ancora partiti.