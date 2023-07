Sella del Diavolo, salvata dai vigili del fuoco una coppia in difficoltà su un kayak rovesciato. I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari hanno ricevuto la richiesta d’intervento per una coppia in kayak in difficoltà nelle acque del golfo di Cagliari intorno alle 15:30. L’attivazione da parte della Capitaneria di Porto.

La sala Operativa del Comando VVF ha inviato gli specialisti Sommozzatori e Nautici del Distaccamento portuale di Cagliari per il soccorso di due persone in difficolta nel tratto di mare di fronte alla Sella del Diavolo.

La coppia, durante la navigazione, è stata sorpresa dal mare mosso che ha rovesciato il kayak, e con difficoltà sono riusciti ad arrivare a terra, sotto la sella del diavolo. Grazie all’intervento di alcune persone che hanno visto l’accaduto sono stati chiamati i soccorsi.

I sommozzatori hanno trasportato a nuoto le persone verso le imbarcazioni degli specialisti Nautici i quali, arrivati nel porto di Marina Piccola, hanno affidato la coppia al personale del servizio sanitario regionale presente con autoambulanza, la donna visivamente la più provata dall’incidente.

In un secondo momento le unità VVF recuperavano anche la canoa, per restituirla ai proprietari.