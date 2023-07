Si chiama Mary, ha due anni e si è persa a Sardara il 26 luglio 2023: cerchiamo questa cagnetta!

Si chiama Mary, ha due anni e si è persa a Sardara il 26 luglio 2023: è stata vista con dei cagnolini dopo le 8 del mattino ma non è mai ritornata a casa nonostante le nostre continue ricerche. La denuncia di Valentina: “Abbiamo cercato in lungo e in largo giorno e notte a Sardara fino a poco fa e la ricerchiamo oggi stesso..La cerchiamo anche nelle campagne circondario di Sardara ma sembra sparita….Non sappiamo dove si trova magari con qualche annuncio la riconoscono subito..lascio il mio recapito telefonico 3701253186..Saremo lieti di ritrovarla. Mio padre ci è molto affezionato come ovviamente tutta la famiglia che la cerca”.