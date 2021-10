Grave incidente nella notte in via Santa Gilla a Cagliari: 27enne di Maracalagonis in gravissime condizioni. Con la sua Audi si schianta sul guard rail della 195 racc, momenti di grandissima paura durante i soccorsi nella notte per un giovane di 27 anni di Mara, erano due i ragazzi che viaggiavano sull’auto al centro di un bruttissimo incidente. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale, il ragazzo si trova attualmente in condizioni critiche all’ospedale Brotzu.