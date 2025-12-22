Grande successo per l’Asd Shardana karate-do shotokan Iglesias capitanati da Fernando Peddis, Cintura Nera 5° Dan: portano a casa un ottimo medagliere e lusinghieri risultati.

Hanno partecipato alla Gara di Karate Coppa di Natale CSEN Sardegna, gara organizzata dal Comitato Regionale CSEN e Settore arti marziali CSEN

Sardegna, svoltasi a URI domenica 21 dicembre, con 400 atleti iscritti provenienti da tutta la Sardegna.

I 5 atleti partecipanti della Shardana fanno incetta di medaglie: Fernando Peddis, 1° classificato Kata Master Cinture nere, over 60.

Salvatore Catalfano, 2° classificato Kata Master Cinture nere, over 60. Stefano Sanna, 1° classificato Kata Master Cinture marroni, over 50.

Giuliano Manis, 2° classificato Kata Master Cinture nere, over 40.

Alessandra Melis, 4^ classificata Kata Fem Seniores under 30.