Aeroporto “regalato” a Cagliari, esplode la polemica: “Elmas a un grande fondo finanziario, non ai profitti dei sardi”. L’imprenditrice Clara Pili apre il dibattito sulla privatizzazione che scotta, quella dell’aeroporto di Elmas: ” In Sardegna gli aeroporti sono le nostre uniche porte d’accesso.

Metterle nelle mani di un grande fondo finanziario come F2i significa consegnarle a logiche di profitto, non ai bisogni dei sardi. Si rischia meno controllo pubblico, meno trasparenza e più distanza dalle esigenze reali del territorio. Chi investe punta ai numeri, non alla continuità sociale e ai diritti di chi vive qui tutto l’anno. Altrove F2i può essere una scelta tra tante, da noi è una scelta che determina il futuro dell’isola. La Sardegna non può diventare un asset finanziario da gestire a tavolino. Vogliamo infrastrutture al servizio dei sardi, non dei fondi”, conclude la nota imprenditrice sarda Clara Pili.