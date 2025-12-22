DALLA CASA AL RIFUGIO, MIMI DESIDERA UNA FAMIGLIA PER LA VITA.

Lui una casa ce l’aveva ma la sua precedente famiglia ha dovuto rinunciare a lui per gravi motivi. Ora vive in un rifugio, amato e coccolato, ma un rifugio, per quanto le volontarie cerchino di riempire le giornate dei mici e siano meravigliose, è comunque un luogo non adatto a lui, che ha conosciuto il calore di abbracci, notti sotto le coperte con la sua mamma e grattini sul divano. Il micio è sofferente e triste, si aggrappa a ogni piccola carezza che riesce a strappare alle tate.

Cerchiamo quindi per lui una famiglia per sempre.

Il micio ha circa un anno, è già sterilizzato e ben abituato alla vita domestica e socializzato. Testato negativo FIV e FELV, vaccinato e microchippato. Si affida in Sardegna e centro-nord Italia.

Vi prego, se non potete aiutarlo fate girare la richiesta di aiuti.