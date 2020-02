Grande festa a Serramanna, nonna Maria compie 100 anni

Grande festa a Serramanna, un’ altra cittadina raggiunge i 100 anni.

Maria Ortu, nata il 23 febbraio 1920, ha festeggiato attorniata dai suoi figli e nipoti il traguardo di un secolo di vita. Ancora in piena forma fisica e mentale, sabato scorso ha ringraziato il Signore per il dono della vita partecipando alla S. Messa nella parrocchia di S. Ignazio accompagnata dai parenti e amici; ha ricevuto anche gli auguri con la benedizione apostolica dal Papa per le mani del parroco.

Domenica la sua casa è stata meta di tantissimi amici e delle autorità civili per unirsi alla festa.

Una donna semplice dove la fede ed il lavoro per tirare su la famiglia sono state due costanti della sua lunga vita.

Si allunga così a Serramanna il numero dei centenari.