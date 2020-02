Scuola, Adinolfi: “Si sospendano gli incontri tra bambini e drag queen”

“Il Popolo della Famiglia protesta decisamente contro il sindaco di Roma, Virginia Raggi, con le autorità del municipio VII e con il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina per la manifestazione che da domani e per tre mercoledì nell’ambito del plesso scolastico della Damiano Chiesa a Roma prevederà l’incontro patrocinato dal comune di bambini di scuola primaria con i “libri viventi” rappresentati da Drag Queen secondo il consueto schema di voler proporre l’ideologia gender con tanto di timbro delle istituzioni e ovviamente a spese della collettività, perché la lobby Lgbt non fa mai nulla se non c’è corrispettivo di denaro pubblico. La Raggi dovrebbe occuparsi di tutt’altro in queste ore e dunque sospenda immediatamente questa inutile attività. Lasciate in pace almeno i bambini”, ha dichiarato Mario Adinolfi, Presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PDF) e candidato alle Suppletive per la Camera del 1 marzo 2020 al Collegio Roma 1.

Il Popolo della Famiglia Sardegna condanna fermamente l’accaduto e lancia un appello ai genitori degli alunni isolani: “tenete alta la guardia e se venite a conoscenza di conferenze simili a quella romana, avvisateci immediatamente attraverso i nostri profili social (Facobook, Twitter e Instagram), o inviateci un messaggio whatsapp al 329 2945111. Siete i responsabili dell’educazione dei vostri figli, non la scuola pubblica attraverso lezioni ad alto contenuto ideologico”.