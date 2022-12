Gran Galà Ottone Bacaredda: un Sindaco, una città, un’epoca

Al via, domenica 4 dicembre, il ciclo di eventi organizzati dall’Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari per celebrare il centenario della morte di Ottone Bacaredda.

L’appuntamento è alla Passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy dove dalle ore 17 si terrà un gran galà dal titolo Ottone Bacaredda, un Sindaco, una città, un’epoca. L’evento è organizzato da Venus Dea nell’ambito del progetto Ottone Bacaredda e il sogno della città nuova. Cagliari tra Ottocento e Novecento che l’Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari propone in città per tutto il mese di dicembre per ricordare l’importante figura storica del celebre sindaco cittadino.

Lungo lo spazio centrale della Passeggiata coperta si svolgerà una sfilata di abiti di scena, messi a disposizione dal Teatro Lirico di Cagliari, relativi alle principali opere liriche andate in scena nel periodo in cui visse Bacaredda: La Traviata di Giuseppe Verdi (prima esecuzione 1853), La Bohème (prima esecuzione 1896) e Tosca (prima esecuzione 1900) di Giacomo Puccini. Se buona parte degli abiti di scena di queste importanti opere liriche verranno indossati e fatti sfilare da modelle professioniste, nelle due navate laterali potranno essere ammirati altri abiti di scena creati per le medesime opere, una mostra fotografica d’epoca e oggettistica inerente quegli anni. Il tutto accompagnato dalle musiche di questi straordinari capolavori del genio musicale fiorito nel Belpaese all’epoca in cui Ottone Bacaredda attraversava la storia. All’interno delle arcate saranno invece esposti abiti di diversi collezionisti.

Non certo casuale il luogo scelto per il primo evento, in quanto proprio la Passeggiata coperta del Bastione, che fin dalla sua inaugurazione nel 1902 divenne uno dei luoghi preferiti dai cagliaritani, fu una delle opere volute fortemente da Bacaredda e che segnò maggiormente la Belle Époque cagliaritana. Pur avendo conosciuto nel corso del tempo diverse destinazioni d’uso, da sala dei ricevimenti, a infermeria durante la prima guerra mondiale, a rifugio per i senzatetto dopo il secondo conflitto mondiale, a luogo ospitante la prima Fiera Campionaria della Sardegna nel 1949, oggi costituisce uno dei più eleganti salotti storici della città.

La serata sarà presentata dalla giornalista Maria Carmela Solinas e l’accesso alla Passeggiata sarà consentito fino al raggiungimento dei posti disponibili.