Cagliari, spettacolo con pappagalli ed elefanti: in via San Paolo arriva il circo Orfei

Arriva il circo Orfei con gli animali. Pappagalli e elefanti come illustrano le locandine. Dopo l’autorizzazione concessa dal Comune torna a Cagliari il circo. Sarà allestito in via San Paolo e resterà in città dall’8 dicembre fino al 10 gennaio (come da richiesta di suolo pubblico per l’allestimento del tendone), ma esiste la possibilità di proseguire fino al 30 gennaio.

Lo spettacolo è quello del “Circo Tayler Production – Rinaldo Orfei” che prevede anche le esibizioni degli animali. Il Comune, come da regolamento, chiede ai circensi che “per gli animali presenti, di cui deve essere redatto elenco completo e aggiornato, devono essere integralmente rispettate le regole e le linee guida stabilite dal Ministero dell’ambiente e dalla commissione scientifica formata in attuazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione”.