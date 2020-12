Gran Bretagna isolata, stop ai voli: “Partenza saltata, resterò a Cagliari lontano dalla mia famiglia”

La Gran Bretagna blindata per la nuova variante del Coronavirus, stop anche a tutti i voli per l’Italia sino al prossimo sei gennaio. Uno stop improvviso, dettato dall’emergenza, che non blocca solamente i tanti sardi residenti nel Regno Unito, ma anche gli inglesi che vivono in Sardegna e che speravano di poter tornare dai propri cari per le festività. Come nel caso di Ben Hughes, 31 anni. Da tre vive a Cagliari, meglio, a Pirri, e insegna inglese in una scuola privata: “Sarei dovuto partire oggi alle 6:30 da Elmas. Volo Ryanair Cagliari-Milano, poi Milano-Manchester. Lì mi aspettano mia sorella, mio fratello e mia madre. Ieri sera mi è arrivato un messaggio con la cancellazione del volo, sarei dovuto restare lì sino al ventotto dicembre e, poi, tornare nell’Isola. I biglietti erano già pronti”, racconta il giovane, “sentirò la mancanza della mia famiglia e dovrò stare lontano da loro anche in quest’anno particolare. Volevo fare una sorpresa a mia madre, tutto saltato. Gliel’ho comunicato, è molto triste, ma sappiamo che siamo in una situazione di emergenza, mi sento telefonicamente con loro quasi ogni giorno”.

“Trascorrerò Natale qui a Cagliari con la mia ragazza, sarda. Avevo fatto il test del Coronavirus sei settimane fa, ero negativo. Avrei dovuto ripeterlo, ma ora tutti i voli sono annullati. Inoltre”, puntualizza il giovane inglese, “mi è stato comunicato, sinora, che mi rimborseranno solo il biglietto per il primo volo, quello da Elmas a Milano. Spero che mi rendano i soldi anche degli altri voli”.