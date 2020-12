Cagliari, 500mila bottiglie accatastate e un presepe in cima: “Sarà illuminato da maxi luci”

Mezzo milione di bottigliette di plastica tutte piene di acqua, “470mila, per la precisione”, posizionate dentro l’aiuola centrale di piazza Galilei a Cagliari. Le tantissime bottiglie creano una montagnetta sulla cui cima svetta la natività (le statue di Gesù, Giuseppe e Maria) realizzato dall’arista sardo Manuel Marotto. A dire sì alla curiosa installazione è il Comune di Cagliari. E, a fornire una spiegazione del perchè realizzare una montagnetta di plastica con, in cima, il simbolo della natività, è l’assessore comunale delle Attività produttive Alessandro Sorgia: “Le bottigliette saranno colpite da alcune maxi luci che proietteranno un riflesso particolare, ecco perchè abbiamo scelto il colore azzurro. Si tratta”, afferma Sorgia, “di un invito alla riflessione sul momento e sul Natale particolare che stiamo vivendo, segnato anche dalle restrizioni. Oggi concluderemo tutta l’installazione, l’opera rimarrà sino alla fine del periodo di festa, e dopo porteremo via le bottiglie per utilizzarle per altre iniziative in città”.

“Vogliamo dire sì al recupero urbano, che può anche essere inteso come promozione del turismo, vogliamo mirare a interventi atti a valorizzare il nostro patrimonio. L’intento del progetto del presepe sopra la montagnetta di bottiglie di plastica colme d’acqua? Rendere Cagliari una città più attrattiva per i turisti”.