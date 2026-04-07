Dalle informazioni rese note, non sarebbero stati chiodi buttati in strada. L’ipotesi era emersa dopo la sequenza impressionante di veicoli fermi a bordo strada con le gomme di destra a terra. Successivamente la causa è stata attribuita ad alcune crepe presenti nel manto stradale, riparate poco dopo dagli addetti dell’Anas.

Sui social si è subito aperto un dibattito con le testimonianze di automobilisti coinvolti e di esperti in materia che hanno visionato le gomme danneggiate.

“Le ruote che ho riparato io non erano forate da una crepa, è anche vero che in nessuna c’erano chiodi o viti ma il foro era passante come se l’oggetto fosse attaccato alla strada”.

“Io transitavo nel corsia opposta e le macchine ferme erano per diversi chilometri, infatti mi sono chiesta il perché di tutte queste macchine ferme”.

“Ho visto alcune foto dei fori e da esperto so già cosa può esser successo. Non è quella crepa e non c’erano chiodi in strada, le gomme avevano buchi ma non i corpi estranei conficcati. Perciò da qualche parte questo corpo è rimasto” spiega l.M.

E ancora: “Noi siamo passati da Nuoro fino a Barumini e non abbiamo avuto problemi, abbiamo visto tantissime macchine ferme e se fossero state crepe sull’asfalto le avremmo prese anche noi”.

Il disagio è stato registrato “anche da Olbia verso Nuoro: decine di macchine ferme”.