Gli tagliano la strada mentre è in moto, muore ragazzo di 32 anni

Ennesimo dramma sulle strade italiane, questa volta a Resana, in provincia di Treviso. La vittima è Michele Brugnaro, magazziniere di 32 anni. Il giovane era in moto con la fidanzata quando si è scontrato con un uomo di 75 anni in sella alla sua bici. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 32enne, morto sul colpo. La fidanzata 27enne di Michele è attualmente ricoverata in Rianimazione, ma non sembra essere in pericolo di vita. Gravissimo, invece, il 75 alla guida della bici, ricoverato all’ospedale all’ospedale Ca’ Foncello. Primo testimone della tragedia proprio il sindaco della cittadina, Stefano Bosa, che ha avvertito i soccorsi. Michele, appassionato di motori, lascia nel dolore i genitori e i 3 fratelli, oltre che i suoi numerosi amici.