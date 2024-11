Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, filmato il blitz dei ladri in via Mameli: “Rubati tutti i soldi, se qualcuno li riconosce ci avverta”. Domenica sera con scasso nel negozio Emerald di via Mameli, specializzato in tartufi e prodotti tipici sardi. La proprietaria Federica Carta: “Questo è ciò che è successo nel nostro negozio “Emerald Tartufi” ieri alle 19:00 in Via Mameli,59 a Cagliari. Ha rubato tutti i soldi. Se qualcuno lo riconoscesse mi contatti per favore”. La ragazza si riferisce al ladro con la tuta che è stato immortalato dalle telecamere di sirveglianza del locale svaligiato. Su Fb l’appello oltre alla denuncia alla forze dell’ordine. Mentre via Mameli e l’intero quartiere di Stampace si confermano una zona sempre più a rischio furti e rapine. La sicurezza è soltanto un ricordo.