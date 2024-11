Tutti in cerca di adozione per la cucciola Trilly, salvata dai volontari dell’Oipa di Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’ OIPA DI CAGLIARI, IN CERCA DI ADOZIONE PER LA CUCCIOLA TRILLY.

I suoi fratellini hanno trovato una casa, mentre nessuno ha degnato di un’attenzione la dolcissima Trilly, una cucciola di 5 mesi salvata dai volontari dell’OIPA di Cagliari. Molto affettuosa e docile, Trilly è una cagnolina speciale, va d’accordo con tutti, con i suoi simili e anche con i gatti. Futura taglia media, Trilly si trova in provincia di Cagliari, ma per un’adozione seria e consapevole si affida con libretto sanitario in regola in tutto il centro e nord Italia previo iter di pre affido.

Aiutiamola a uscire dal box in cui passa tutta la giornata, Trilly ha bisogno di iniziare a vivere una vita degna di questo nome!