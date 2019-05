Gli infiniti colori di Sant’Efisio, a Cagliari sfila la tradizione: in migliaia tra Stampace e via Roma

La Sardegna abbraccia Sant’Efisio per la 363esima volta. La Festa che non si è mai interrotta – nemmeno durante la Seconda guerra mondiale – è un tripudio di colori. Tra Stampace e via Roma sono migliaia i fedeli e i curiosi che attendono il passaggio del cocchio del martire guerriero trainato dai buoi. Non solo sardi ma anche turisti: c’è chi è arrivato dal Lazio e dalla Toscana, ma sono soprattutto i tedeschi e i francesi i più “emozionati”: tutti armati di smartphone e macchina fotografica, pronti ad immortalare le traccas e i tantissimi figuranti a piedi che sfilano indossando gli infiniti colori di un’Isola che, anche in questo primo maggio 2019, affida le sue preghiere e le sue speranze a Sant’Efisio.