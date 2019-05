Primo maggio, il Papa: “Preghiamo per chi non ha lavoro, è tragedia mondiale”

La disoccupazione come “tragedia mondiale” per il Papa, che al termine dell’udienza in piazza San Pietro ha parlato della festa del lavoro. “Oggi – ha detto Francesco – celebriamo la Memoria di San Giuseppe lavoratore. La figura dell’umile lavoratore di Nazareth ci orienti sempre verso Cristo; sostenga il sacrificio di coloro che operano il bene e interceda per quanti hanno perso il lavoro o non riescono a trovarlo. Preghiamo specialmente per quanti non hanno lavoro, che è una tragedia mondiale di questi tempi”. Maggiori dettagli sul sito dell’Agi .