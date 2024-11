Quartu, gli incivili non risparmiano Cala Regina: rifiuti gettati nella scogliera

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A segnalare lo scempio è un lettore di Casteddu Online che spiega: “Gravissimo danno perpetrato ai danni del tratto di scogliera a picco sul meraviglioso mare poco dopo Cala Regina. Un criminale ha scaricato, evidentemente con un camion, una grande quantità di rifiuti rovesciandola dalla litoranea per Villasimius sulla sottostante scogliera. Lo scempio è visibile dal mare ed è insopportabile”. Chi ama e rispetta la natura non può non rimanere inerme innanzi a questo sfregio: immondizia che finirà in mare se, chi di competenza, non interverrà per la bonifica del luogo. “Sulla litoranea dovrebbero essere apposte delle telecamere per evitare che gli incivili, che purtroppo vivono nella nostra meravigliosa isola, continuino indisturbati a deturparla in questo modo” suggerisce il nostro lettore.