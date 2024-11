Sanluri, impazza la voglia del Natale: in piazza Porta Nuova luci e decorazioni

Una sinergia di forze messe in campo dall’amministrazione e dal centro commerciale naturale sanlurese, “lavorano da fine agosto per pianificare l’intervento” spiega Giorgio Bulliri, imprenditore. “Siamo convinti che anticipare troppo vada contro il senso religioso del Natale, “start day” 15 novembre ad esclusione di Piazza Porta Nuova che segue la festa di San Martino”.

Grande impegno e sensibilità da parte del Comune, “è grazie al loro sostegno e alla loro guida che possiamo offrire a Sanluri un programma così ricco di eventi, che arricchirà il nostro paese di momenti di condivisione e di luce, valorizzando il nostro territorio e le nostre tradizioni”. Non semplici luci colorate, quindi. Un simbolo, un segnale che addobba un piano strategico prolungato al fine di promuovere il territorio.

“L’amministrazione comunale ha giocato un ruolo centrale nell’organizzazione di queste iniziative, supportando con attenzione e determinazione il lavoro del Centro Commerciale Naturale e della Pro Loco. Questo impegno condiviso sta dando vita a un percorso che, dall’accensione delle luminarie natalizie in Piazza Porta Nuova, si snoderà per tutto il mese e mezzo che ci accompagna fino alla fine dell’anno, portando grandi benefici a tutta la comunità dei commercianti locali. La nostra economia locale potrà trarre vantaggio dalla maggiore visibilità del paese, dall’aumento dei visitatori e dalla possibilità di offrire a tutti un’esperienza natalizia indimenticabile.

Grazie a questa sinergia, il nostro paese non solo brillerà per i cittadini ma si aprirà anche ai tanti visitatori che sceglieranno di vivere con noi l’atmosfera unica di Sanluri. Siamo pronti ad accoglierli con eventi culturali, momenti di intrattenimento e l’invito a scoprire i negozi locali, i ristoranti, le pizzerie e le gastronomie, che rendono il nostro centro un punto di riferimento per l’intera area della Marmilla e del Medio Campidano”.

Una collaborazione che “non solo rafforza i legami tra i commercianti, gli imprenditori e tutti gli associati, ma porta una consapevolezza più profonda delle nostre potenzialità, rendendo Sanluri un simbolo di unità e forza per l’intera regione. Credo fermamente che lavorare insieme per il nostro paese sia il modo più efficace per far crescere la nostra comunità, e sono orgoglioso del risultato che, come squadra, stiamo realizzando”.