Il dramma che si sta consuma in queste ore in Sardegna ha sconvolto tutto il popolo sardo e non solo. Devastante il rogo che ieri ha distrutto Punta Molentis, perla unica dell’Isola che adesso non esiste più. Una tragedia naturale inaccettabile, sulla quella è intervenuto

Stefano Deliperi, ambientalista sardo e leader del Gruppo di intervento giuridico. “Bagnanti in fuga, strade intasate, parcheggio intrappolato, gli elicotteri che disperatamente provano a contenere le fiamme. Un disastro ambientale senza fine”, scrive Deliperi, che propone senza mezzi termini soluzioni punitive significative contro chi danneggia la Sardegna e i sardi onesti che hanno avuto danni incalcolabili. “Quando si capirà una volta per tutte che questi sono crimini da far pagare con almeno vent’anni di galera sarà un bel giorno. E fin da subito il Daspo ambientale, una proposta utile per contrastare incendi e attentati all’ambiente.

E ricordiamoci sempre di far tutti la nostra parte quando vediamo anche solo una fiamma o un filo di fumo: il numero verde 1515 mette in collegamento con la sala operativa del Corpo forestale dello Stato e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna analogamente agli analoghi Corpi delle altre Regioni e Province autonome.

La rapidità della comunicazione delle informazioni e degli interventi contribuisce a salvare boschi, pascoli, coste e vite umane minacciate dagli incendi, non dimentichiamolo mai!”