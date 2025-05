Ha colpito molto il monologo che Chiara Tramontano, sorella di Giulia, ha presentato ieri sera bella trasmissione “Le Iene”. La giovane, vestita come da tradizione con il completo del programma, ha raccontato con emozione e fermezza la storia della sorella, uccisa a 29 anni assieme al bimbo che portava in grembo, Thiago, dal suo compagno Alessandro Impagnatiello.

“La verità che fa più male” è “che il pericolo a volte non fa rumore, che la violenza può convivere in silenzio accanto a te, senza un urlo, senza un brivido”, racconta. “Mi chiamo Chiara e non sono qui solo per raccontarvi la storia di mia sorella, Giulia Tramontano, ma per dirvi che dietro ad ogni vittima c’è una famiglia, ci sono vite che continuano a cercare il senso nel caos, nel vuoto lasciato dalla violenza” – ha esordito Ciara nel monologo di un paio di minuti trasmesso a Le Iene. ”A volte mi sveglio e mi chiedo se sia successo davvero. Se è possibile che una persona così piena di vita possa sparire, in un giorno qualunque”.

“La mia Giulia non aveva paura e nessuno, nemmeno noi, poteva immaginarlo. Questa forse è la verità che fa più male, che il pericolo a volte non fa rumore, che la violenza può convivere in silenzio accanto a te, senza un urlo, senza un brivido”. E si sofferma sul dolore e il vuoto che un femminicidio lascia nelle famiglie delle vittime, che pagano il prezzo altissimo di dover andare avanti senza più avere accanto la persona amata.

“Il giorno in cui Giulia è stata uccisa – racconta ancora Chiara – è morto qualcosa anche in noi, in me, ma io sono rimasta e da quel momento ho dovuto scegliere: soccombere o resistere. Ho scelto di trasformare quel dolore in parole, per rompere il silenzio sulle vite spezzate che nessuno racconta, sorelle che diventano madri, madri che diventano rovine, padri che invecchiano in un attimo”. La ‘costellazione’ familiare va in frantumi, si perdono gli equilibri, si cercano nuove forme. Ma niente sarà più come prima, ricorda Chiara, che d’improvviso ha dovuto affrontare qualcosa di inimmaginabile, ha visto i suoi genitori spezzarsi”.