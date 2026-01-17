Dramma ieri pomeriggio a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Una ragazza di soli 21 anni, Sofia Ansalone ha perso il controllo della sua auto, sbattendo contro un furgone.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, è possibile che la giovane si sia sentita male alla guida, uscendo fuori strada. Inutile purtroppo la corsa al pronto soccorso Fucito del paese, Sofia non ce l’ha fatta.

Un’immensa tragedia che ha sconvolto familiari, amici e tutta la comunità di Torello dove abitava la 21enne.