Si complimenta così l’amministrazione comunale per l’impresa del suo concittadino Melis. “Atleta della Società Marcozzi – Quattro Mori – Cagliari Tennistavolo, Giovanni ha rappresentato con orgoglio Pula nel panorama sportivo nazionale. Durante la competizione, svoltasi a Terni, ha conquistato il bronzo nel singolare maschile assoluto di classe 1. Complimenti da parte dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità pulese”.

“Quante emozioni ci hanno regalato questi campionati italiani paralimpici! Come al solito Marcozzi, Quattro Mori e Cagliari TT, uniti tutto l’anno negli allenamenti e nella programmazione, congiungono le forze anche per i Campionati Italiani portando una delegazione record di ben 10 atleti classe 1/5, 3 tecnici e 4 accompagnatori.

Torniamo a casa con uno storico tricolore a squadre, 1 medaglia d’argento e 3 di bronzo!

L’organizzazione è stata così densa e concitata che non siamo neanche riusciti a realizzare una foto di gruppo che ci contenesse tutti.

Ringraziamo atleti, tecnici, accompagnatori e dirigenti che hanno permesso tutto questo” spiega la società.

Ecco i vincitori per Marcozzi SITOR Campioni d’Italia a squadre classi 1/5. Alessandra Serra argento nel Singolo Assoluto Femminile di classe 1. Giovanni Melis bronzo nel Singolo Assoluto Maschile di classe 1. Manuela Casu bronzo nel Singolo Assoluto Femminile di classe 2.

Sabrina Pili bronzo nel Singolo Femminile Esordienti – classi 1/5. “Ivan, Mitar, Ninni, Giovanni Pilia, Giovanni Melis, Sandro, Alessandro, Alessandra, Manuela, Sabrina, Massimo, Ana, Stefano, Graziano, Davide, Alessia e Yary… grazie”.