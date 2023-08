Giovane violentata nel bagno di un locale con la gente in fila fuori, arrestato un 26enne

Dopo i terribili fatti di Palermo, emerge un altro episodio di violenza, questa volta a Firenze. Un ragazzo nigeriano di 26 anni ha violentato una ragazza australiana nei bagni di una discoteca della città. L’accaduto, come conferma Fanpage, risale allo scorso giugno, ma adesso le indagini hanno portato all’arresto del 26enne, individuato grazie alle telecamere del locale. La giovane, in Italia come ragazza alla pari, si trovava nel locale con un amico con cui ha discusso a causa del troppo alcool assunto dal ragazzo e si sono divisi. Dopo poco, ha incontrato il nigeriano che l’ha spinta di forza nel bagno chiudendosi dentro e violentandola, senza minimamente pensare a tutte le persone fuori. Ad aiutare la ragazza è stata una turista inglese, che l’ha trovata in lacrime e piena di sangue.

“Il fatto risulta di estrema gravità atteso le modalità con cui è stata usata violenza e le modalità concrete della condotta con i connessi rischi per la salute della persona offesa” ha dichiarato il gip Angela Fantechi nell’ordinanza d’arresto “ e neppure la possibilità concreta di essere scoperto e fermato lo ha frenato”.

Il 26enne continua a negare del tutto un suo coinvolgimento nei fatti e si attendono ulteriori conferme dall’esame del dna.