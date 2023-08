Paura e rabbia in via dei Musicisti nel vecchio Borgo Sant’Elia: crolla una scala, cittadini infuriati

Paura e rabbia in via dei Musicisti 32 nel vecchio Borgo Sant’Elia dove stanno intervenendo i vigili del fuoco e la protezione civile per mettere in sicurezza una scala d’accesso a una palazzina popolare.

È stato Marcello Polastri, consigliere comunale, a sollecitare “un urgente e non più rinviabile intervento per porre fine allo stato di degrado che preoccupa per la sicurezza urbana delle sei famiglie che risiedono nello stabile”. Ora questa scalinata verrà transennata, ma preoccupano i tempi burocratici: “per questa ragione ho chiesto al competente assessorato comunale un intervento per regione rare i gradini che oggi hanno ceduto, causa l’incuria del tempo. Qui – conclude Polastri – i residenti pagano regolarmente il fitto mensile, hanno diritto per poter vedere le loro legittime aspettative ascoltate e possibilmente, attuate con il rifacimento della scala pericolante”. Sull’argomento il consigliere ha deposito una dettagliata relazione ed un atto che impegna i competenti uffici ad occuparsi di questa situazione da risolvere.