Giornata di fuoco in Sardegna, 21 incendi: strage di animali a Uta

Giornata di fuoco in Sardegna: 21 incendi in totale. Ben 6 quelli che hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Uno a Uta, in località “Pianu Zippiri” dove le fiamme hanno percorso una superficie di circa 17.00 ettari di incolti, rimboschimento eucaliptus. Il rogo ha aggredito una porcilaia: morti tanti animali da allevamento come maiali e galline. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Il secondo rogo a Orroli, in località “N.ghe Salonis” (in cenere circa 1,5 ettari di pascoli cespugliati) e il terzo a Triei località “Ardali”, dove sono andati in fumo circa 0,5 ettari di sughereta.

Altri incendi a Orune località “Sonorche” (di circa O,5 ettari di bosco rado) e a Escalaplano località “Sa Serra”. L’ultimo a Samassi località “Su Punteddu”.