In queste ore di preoccupazione per la salute di Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli, unica visita consentita è stata quella della premier Giorgia Meloni.

“Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo”, ha affermato Meloni. “Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo”. Sua Santità è affetto da una seria polmonite bilaterale: “Non deve prendere neanche un colpo d’aria”, il monito dei medici che lo hanno in cura. Inoltre, la situazione è particolarmente delicata per un intervento a un polmone subito a 21 anni. Intanto, “La notte è passata tranquilla” e il “cuore regge”: Papa Francesco ha fatto anche colazione e non perde il sorriso: l’equipe medica valuterà l’evolversi della situazione nelle prossime 48 ore, ritenute cruciali, soprattutto per vedere la risposta alla nuova terapia a cui Sua Santità sarà sottoposto.