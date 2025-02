Grossa voragine nel sentiero delle Cernitrici, stop a escursioni e camminate: il problema è sorto nei pressi della Strada Provinciale 63 di Buggerru. “Abbiamo provveduto a segnalare anche sul posto il rischio e la revoca della percorribilità del sentiero”: a darne comunicazione è “Sardegna Sentieri”.

Fino alla messa in sicurezza e al ripristino della piena percorribilità, dunque, è interdetto il transito su questo sentiero, che si sviluppa dall’ingresso del cantiere di Planedda fino alla parte alta dell’abitato di Buggerru, tenendo sulla destra l’imponente scavo di Malfidano e transitando per numerosi luoghi di grande importanza per la storia mineraria. È dedicato alle cernitrici ed in particolare alla memoria delle donne che persero la vita durante un incidente alle tramogge, visitate durante il tragitto.