“La notizia della morte del nostro piccolo Lorenzo, ha spezzato il cuore dell’intera comunità. Un dolore che annienta, che lascia sgomenti e increduli. Davanti a una perdita così grande non esistono parole capaci di colmare il vuoto o di alleviare la sofferenza dei suoi genitori e dei familiari. Come sindaca e amministrazione, ci uniamo con profonda commozione al lutto che ha colpito tutti noi. È un momento di silenzio, di rispetto e di vicinanza sincera. L’abbraccio dell’intera comunità vuole stringersi forte attorno alla famiglia di Lorenzo, anche se sappiamo che nulla potrà cancellare un dolore così immenso”. Lo scrive sui social Paola Secci, sindaco di Sestu, dove ieri sera un bimbo di quasi 5 anni, il piccolo Lorenzo, è morto soffocato da un pezzo di wurstel durante la cena. Inutili le manovre per salvarlo e i soccorsi, con un tentativo di rianimazione durato oltre 40 minuti: il piccolo non ha mai ripreso i sensi.

“Stiamo collaborando con la scuola e con la parrocchia per offrire sostegno concreto e umano, per stare accanto ai genitori e per accompagnare il nostro piccolo angioletto Lorenzo con tutto l’amore che siamo capaci di donare.

In queste ore di sgomento, dimostriamo di essere una comunità unita, capace di farsi forza l’un l’altra. Con rispetto e discrezione, restiamo vicini alla famiglia, custodendo nel cuore il sorriso di Lorenzo. Che il nostro affetto e la preghiera possa essere un piccolo conforto in mezzo a un dolore così grande”, conclude Secci.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il piccolo stava cenando assistito dalla sorellina, mentre il padre era uscito a portare fuori la spazzatura e la madre si era spostata in un’altra stanza. Lorenzo Corona stava mangiando un panino con wurstel, un pezzo gli è rimasto incastrato non lasciandogli scampo nonostante i genitori, in attesa del 118, abbiano praticato manovre nel tentativo si salvarlo guidati al telefono dal personale sanitario.