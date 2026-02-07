Un uomo di 68 anni, residente a Giba e già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto al divieto di dimora nel territorio comunale in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Cagliari. Il provvedimento è stato notificato dai Carabinieri della Stazione di Giba.

La misura nasce da una denuncia presentata lo scorso ottobre dall’ex coniuge, che ha riferito di ripetute vessazioni subite nel corso degli anni successivi alla separazione, avvenuta nel 2020. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe messo in atto una condotta reiterata fatta di ingiurie, minacce e, in alcuni episodi, percosse.

Comportamenti che avrebbero provocato nella donna uno stato di ansia persistente e un timore costante per la propria sicurezza. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno permesso di delineare il quadro indiziario ritenuto sufficiente dall’autorità giudiziaria per l’adozione della misura cautelare.

All’uomo è ora vietato soggiornare nel comune di Giba e avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’ex moglie, con l’obiettivo di tutelare la vittima e interrompere la condotta persecutoria.