È stato arrestato un uomo di 47 anni, residente a Turri, per resistenza a pubblico ufficiale e guida con patente revocata al termine di un controllo stradale nel centro abitato di Ussaramanna. L’operazione rientra nell’attività di vigilanza sulle arterie del Medio Campidano.

L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai Carabinieri della locale Stazione durante un ordinario controllo alla circolazione. Dagli accertamenti è emerso che si trovava alla guida nonostante la patente gli fosse stata revocata nel 2024, circostanza per la quale era già stato denunciato in precedenza.

La situazione è degenerata negli uffici del Comando, dove il 47enne, in forte stato di agitazione, avrebbe rivolto minacce di morte e frasi intimidatorie a un militare, arrivando poi ad aggredirlo con alcuni pugni. L’uomo è stato immediatamente immobilizzato e arrestato.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo, fissata per la mattinata odierna al Tribunale di Cagliari. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo.