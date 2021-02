Gianfranco Dotta a Radio CASTEDDU: “Palestra chiusa da mesi, pochi aiuti e troppe spese”

Riaprono gli impianti sciistici: ulteriore beffa per i proprietari e gestori di palestre. A Radio CASTEDDU Gianfranco Dotta direttore della famosissima palestra Athlon di Cagliari: “Sono state date delle garanzie come il distanziamento sociale, l’igienizzazione e il numero contingentato dei soci, e questo riguarda tutte le palestre e le attività di questo genere, affinché fosse un ambiente estremamente sicuro e, nonostante le spese sostenute, tutto è crollato.

I primi a preoccuparsi della salute siamo noi ma siamo qui ancora in attesa, con tante famiglie che hanno difficoltà ad andare avanti, noi compresi, che dobbiamo sostenere una serie di spese preventivate senza avere gli introiti che ci permettono di proseguire la nostra attività”.

Una ulteriore beffa è legata alla burocrazia: “I sostegni arrivati sono piuttosto esigui e, con le tante spese da sostenere, quello che è arrivato e a chi è arrivato, non è certamente sufficiente. Adesso ci sarebbe la possibilità di avere un’integrazione su quanto avuto e che dovrebbe essere un qualcosa di automatico, visto che si ha avuto già accesso ad una prima parte di ristoro, invece si scopre che siamo stati avvisati il giorno prima e si deve fare anche in fretta perché le risorse sono limitate ed è una sorta di gara.

È un qualcosa gestito in maniera discutibile”.

I benefici dell’attività fisica non sono solo estetici bensì riguardano anche l’aspetto salutistico: “Io mi sono occupato anche di attività olimpica e rimango abbastanza sorpreso perché non c’è attenzione a questo aspetto, quando poteva essere un’occasione per insegnare, educare le persone a come vivere per stare meglio e incidere meno, di conseguenza, sul bilancio della sanità pubblica”.

