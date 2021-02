Alberto Sulis, istruttore cagliaritano: “Fateci riaprire le palestre, siamo in ginocchio”

Alberto Sulis, istruttore alla Tribune di Cagliari, ai microfoni di Radio Casteddu: “Ci siamo ritrovati ad aprire la nostra attività negli spazi aperti, fortunatamente noi all’Amsicora ne abbiamo parecchi. Ci siamo organizzati con dei grandi gazebi aperti sui quattro lati e facciamo un po’ tutte le attività. Si sta lavorando nemmeno al 30% e un centro così, che lavora sui numeri, fa veramente fatica ad andare avanti: ci hanno proprio messo in ginocchio con queste decisioni. Non voglio entrare in polemica, c’è un comitato, un gruppo scientifico che prende delle decisioni e avranno avuto le loro buone ragioni per ridurci in questo modo ma adesso è l’ora di riaprire: stiamo aspettando il 5 marzo per vedere un po’ che cosa sarà di tutta questa situazione”.

