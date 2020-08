Giallo di Viviana, spunta un testimone: “Il piccolo Gioele era ancora vivo dopo l’incidente”. “Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita” dopo l’incidente, questo quanto riferito da un testimone presente dopo l’impatto, e resa nota dal procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che indaga sulla morte della dj Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio di 4 anni. Il nostro giornale partner Quotidiano.net rivela oggi nei dettagli: “Il procuratore ha aggiunto che Gioele “aveva gli occhi aperti”, sottolineando che il teste “è attendibile”. A parlare sarebbero i “testimoni che erano in vacanza in Sicilia e poi sono rientrati al Nord”. Cavallo ha spiegato che, dopo gli appelli, “avevano dei dubbi se fossero proprio loro, ma quando è stata diffusa la loro descrizione hanno capito che era quello l’incidente e si sono presentati”.