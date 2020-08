Monserrato piange Mario Pili: “Addio a un imprenditore e bandiera del partito socialista”

Lacrime a Monserrato per la scomparsa di Mario Pili. Novantuno anni, imprenditore nel settore dei trasporti per tanto tempo, è stato anche tra i presidenti del Consiglio comunale monserratino. “Una bandiera del partito socialista di Monserrato”, così lo definisce, ricordandolo, il presidente della onlus Prometeo Pino Argiolas, suo grande amico. La notizia della morte di Pili ha fatto rapidamente il giro della città, gettando tutti nello sgomento. Un imprenditore e politico stimatissimo, pronto a difendere le sue idee in ogni momento.

“Ciao Mario, resteranno le tante cose che hai fatto nella tua lunga e operosa vita. Ricordo con piacere quando ci raccontavi con orgoglio delle tante giornate per costruire con tanti compagni comunisti la vecchia sezione del Pci negli anni 50 in via del Redentore e, le tante volte che mi facevi andare in garage per la sottoscrizione per la Festa dell’Unità”, scrive Argiolas. “Ci ha lasciati un uomo che in tanti abbiamo stimato in Consiglio comunale e fuori dal Consiglio per le sue doti e per il suo agire da buon padre di famiglia. Buon viaggio, caro Mario”.