Già denunciato per violenza sessuale, perseguita e minaccia l’ex compagna: stalker di Villasor nei guai

Perseguita e minaccia l’ex compagna, nei guai uno stalker di Villasor. Ieri nel paese del medio Campidano, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura, per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, disposto dal giudice per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, minaccia, un 52enne del luogo, già sottoposto alla citata misura cautelare personale dal Gip presso il Tribunale di Cagliari.

Gli era stato imposto di tenersi ad almeno 300 metri di distanza dalla ex compagna, nel recente periodo lei se lo era trovato a gironzolare intorno, con conseguente stato d’ansia per i pericoli che ne sarebbero potuti derivare. In tali circostanze l’uomo aveva anche arrogantemente proferito delle minacce nei confronti della donna. È verosimile che possa intervenire a breve una integrazione della misura imposta nei confronti dell’uomo.