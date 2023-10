Furti e roghi d’auto: è emergenza ad Assemini, via alle ronde notturne dei cittadini

Assemini – Automobili incendiate durante la notte, è allarme tra gli abitanti della città che, disperati, alcuni di loro propongono di effettuare delle ronde notturne per proteggere i beni a quattro ruote: due notti fa, le ultime due vetture date alle fiamme, una addirittura noleggiata e incenerita nei pressi di via Coghe. Non importa la marca e il modello, ignoti colpiscono senza scrupoli durante le ore generalmente dedicate al riposo. È un vero e proprio allarme: dopo le segnalazioni dei tanti furti, sono almeno 8 le macchine sparite dalla sera alla mattina in diversi punti della città in questi giorni, e di quelle manomesse per ripulire da oggetti e monete gli abitacoli, tra i residenti c’è il timore che, al risveglio, non si trovi più il proprio mezzo parcheggiato oppure sia incenerito e irrimediabilmente danneggiato. Immancabili gli appelli lanciati sui social, diventato oramai il tam tam più pratico per diffondere le informazioni: “Secondo me bisognerebbe organizzare delle ronde tra la popolazione” propone un cittadino. “È pericoloso e non è giusto, paghiamo le tasse anche per questo”, commenta un altro. “Ok sono d’accordissimo ma non bisogna neanche aver paura e ansia che il giorno dopo non si trovi la propria auto” è l’opinione di chi non dorme più tranquillamente la notte. Tanti i sacrifici per acquistare una automobile e mantenerla che, in pochi attimi, sfumano a causa di ladri e vandali: “Più controlli”, quindi, chiedono gli abitanti a gran voce.