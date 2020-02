Germania, due sparatorie ad Hanau: “Otto morti e cinque feriti”

Sangue in Germania. Due distinte sparatorie ad Hanau, città tedesca di 93mila abitanti nella Regione dell’Assia: stando ai media locali, inclusa la Bild, ci sarebbero almeno “otto morti e cinque feriti”. Una strage, stando alle primissime informazioni: i colpi sono stati sparati in alcuni locali del centro. Grande dispiegamento di polizia e ambulanze, per cercare di rintracciare e bloccare chi abbia sparato e per soccorrere i feriti.