Germania choc, uccide i cinque figli e poi tenta il suicidio

La donna, di 27 anni, si è lanciata sotto le ruote di un treno dell’S-Bahn alla stazione centrale di Düsseldorf alle 13.46, scrive la «Bild» online, ma sarebbe sopravvissuta. Sempre secondo lo stesso giornale un sesto fratellino è stato trovato illeso a casa della nonna. I bambini morti avevano 1, 2, 3, 6 e 8 anni.

Gli omicidi in famiglia si consumano con una frequenza paurosa, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, e proprio in questi ultimi anni, in modo maggiore che nel passato, in particolare la cronaca nera italiana è stata fortemente caratterizzata da omicidi avvenuti in ambienti familiari. L’infanticidio e l’omicidio di un bambino per mano materna non sempre maturano in ambienti socialmente compromessi o economicamente difficili ma come nel caso in questione la donna, anche se umanamente inaccettabile, ha usato l’assassinio come contraccettivo.