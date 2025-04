Gergei, la furia dell’acqua invade la provinciale: anche gli allevatori isolati a causa del maltempo che si è abbattuto questo pomeriggio nel territorio del Sud Sardegna. Un fiume in piena che travolge tutto ciò che incontra lungo il suo percorso: ecco le immagini impressionanti che giungono da chi si è trovato in mezzo alla bomba d’acqua che si è riversata nei comuni, in particolar modo, di Mandas, Gesico e Gergei.

A Gergei alcuni allevatori sono rimasti isolati a causa dell’acqua alta che ha invaso strade e terreni, a Mandas in azione i vigili del fuoco per svuotare case e cantine allagate. Sono stati registrati circa 80mm di pioggia in meno di due ore.