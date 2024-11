Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Altre croci, altre lacrime, tre giovani vite che si spezzano in un weekend tra Cagliari e il Sulcis: 105 morti nel 2024 sulle strade sarde. Certo, il dubbio è sempre se la colpa sia di chi guida o di strade troppo trafficate come viale Colombo, come via Peretti. Beatrice, Aurora, Riccardo, tutti 17enni, come se fosse un film horror, sono le ultime vittime sull’asfalto e continuiamo a piangere ragazzi che se ne vanno via. Beatrice Loi stava attraversando per andare a scuola, quando è stata falciata dall’auto con un signore 82enne alla guida ed è vero, verissimo che in quel tratto di strada i viene abbagliati dal sole. I due giovanissimi di Iglesias sono morti in sella a uno scooter, colpiti in pieno da un0’auto in corsa su un’altra strada maledetta, la statale 130 che da sempre invita a correre.

Ma 105 morti sono una vera e propria mattanza sulle strade dell’Isola, nonostante il rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine si continua a morire con una tragica facilità e fatalità estrema. Una situazione che mette anche allo stremo i soccorritori delle ambulanze, veri e propri eroi che devono intervenire in situazioni dove salvare una vita può essere una questione di secondi. Cosa sta davvero succedendo? Imprudenza? Strade a volte troppo buie? A Cagliari gli incidenti sono in aumento e la mole del traffico con la chiusura di via Roma sta collassando il capoluogo, con file chilometriche attorno a piazza Matteotti e il cantiere aperto della metropolitana. Non si vedono interventi efficaci sul traffico da parte della nuova giunta Zedda, che deve far fronte però ai pochissimi interventi sulla viabilità effettuati in cinque anni dall’assessore uscente Alessio Mereu, della giunta Truzzu. Per il resto c’è davvero da farsi il segno della croce, anche in segno di lutto per tutte queste giovani vittime. E di preghiera perchè migliorino ancora le condizioni del 27enne travolto in viale Marconi nei giorni scorsi, Gianluca Dessì.