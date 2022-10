Genoa Cagliari 0-0, i rossoblù non tirano mai in porta: ne esce solo un pari

Un Cagliari quasi mai pericoloso in attacco riesce a strappare un punto, in trasferta, in casa del Genoa. Nessun tiro degno di essere ricordato verso la porta dei liguri, la prestazione dei ragazzi di Liverani è da dimenticare e solo grazie ad un continuo catenaccio in difesa i padroni di casa non sono riusciti a segnare. Allo stadio Ferraris finisce zero a zero, una partita noiosa per tutti i novantacinque minuti, che non aiuta più di tanto a smuovere la classifica. I sardi salgono a quota undici, metà classifica esatta, ma subito dietro c’è il Sud Tirol con una partita in meno. E le primissime posizioni rischiano, tra meno di ventiquattro ore, di essere distanti ben sette punti.

E sabato prossimo arriva un cliente molto pericolso, il Brescia dell’ex presidente rossoblù Massimo Cellino.