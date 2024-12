Il freddo inizia a farsi decisamente sentire sulle cime del Gennargentu, che nelle prossime ore si prevede ricoperto fino a 15 centimetri di neve. Anche sul resto della Sardegna le temperature non saranno certamente più miti: l’Areonautica di Decimomannu prevede infatti le massime attorno agli 8-10 gradi. La neve non coinvolgerà solo le vette più alte ma anche località sotto i mille metri. Presenti anche vento fino a 100 km orari e pioggia grazie alle correnti di maestrale molto intense. Le temperature invece scenderanno sotto lo zero sopra i mille metri. Questo freddo intenso non sarà protagonista solo di questo imminente weekend di festa ma durerà anche nei prossimi giorni.