Andrea Sempio torna a parlare in tv con un’intervista esclusiva al Tg1 in cui fa il punto della situazione dopo un anno dalla sua iscrizione nel registro degli indagati sul caso Garlasco. Dopo 18 anni il brutale omicidio della 26enne Chiara Poggi è balzato prepotentemente alla cronaca nazionale, creando dibattiti spesso accesi. Al centro c’è il 37enne Sempio, che suo malgrado si è ritrovato con addosso un’enorme attenzione mediatica.

“Tranquillo? No, di sicuro non sono tranquillo”, afferma il 37enne.

Ma allo stesso tempo è sicuro di ciò che ha sempre affermato, ovvero la sua estraneità ai fatti: “Penso che le verifiche che hanno fatto finora, come ad esempio i risultati in incidente probatorio, dimostrino sempre la stessa cosa, la versione che ho dato io l’altra volta”.

E prosegue: “Che ci possa essere una richiesta di rinvio a giudizio è una cosa che abbiamo messo in conto. Se ci sarà la affronteremo”.

Per quanto riguarda il video intimo che ritrarrebbe Chiara con il suo allora fidanzato Alberto Stasi, Sempio conferma di non averlo visto: “Ho seguito anche questa cosa qua ma no, non è una cosa che né io né, credo, nessuno dei miei amici che frequentava la casa e aveva accesso al computer ha mai visto”.

Il 37enne conferma anche gli ottimi rapporti con i genitori di Chiara, che non hanno mai sospettato di lui: “Non credo ci sia il minimo sospetto o il minimo dubbio, dalla loro parte”.