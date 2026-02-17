Le raffiche di maestrale che hanno fatto scattare l’ennesima allerta meteo di questo orribile inverno non danno tregua: poco fa, sulla statale 128 nel tratto fra Cagliari e Senorbì, un camion è uscito fuori strada ribaltandosi su un fianco. Da quanto si apprende, potrebbero essere state proprio le fortissime raffiche di vento a provocare sbandamenti e dunque la perdita del controllo del mezzo da parte dell’autista, anche se al momento nessuna ipotesi viene esclusa Non ci sono altri mezzi coinvolti. Sul posto un’ambulanza per i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica.

Inevitabili i disagi al traffico: la strada è semi bloccata e si procede a rilento in attesa dei rilievi e che la carreggiata venga liberata.