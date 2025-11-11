Gabriele Casti è ormai imbattibile. Il giovane insegnante di Selegas si conferma campione a La Ruota della Fortuna per un soffio dopo una gara al cardiopalma.

Nonostante l’emozione sia sempre presente, Gabriele non ha perso la concentrazione ed ha tenuto stretto il titolo giocandosi La Ruota delle Meraviglie.

L’insegnante sardo ha messo da parte già 255.100 e una Grande Panda, che come ha raccontato lui stesso per lui è davvero una cifra importante che può cambiare il futuro.

Questa sera rispondendo correttamente ad una delle tre domande finali, Gabriele ha vinto 31.300 euro, che sommati al montepremi già in tasca, regalano all’amato insegnante un bottino totale da286.400 euro.