La maledizione della provinciale 15 a Selargius: a poco più di ventiquattr’ore dal tragico schianto costato la vita al 27enne Nicola Salis, un nuovo incidente ha sconvolto la stessa arteria, all’altezza del tratto che collega Selargius con la 554.

Stavolta si è trattato di un tamponamento a catena tra più veicoli. L’impatto ha provocato lunghe code sia sulla provinciale che sulla statale 554. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Selargius, coordinati dal comandante Marco Cantori, insieme a diverse ambulanze del 118.

Una donna, rimasta ferita nello scontro, è stata trasportata in ospedale in codice giallo: le sue condizioni non destano preoccupazione. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica del tamponamento e accertare eventuali responsabilità.