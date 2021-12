Furto per oltre 6 mila euro in una tabaccheria a Villacidro, denunciati due tossicodipendenti.

Ieri 22 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Villacidro hanno denunciato per furto aggravato in concorso un 22enne di San Gavino Monreale e un 43enne di Gonnosfanadiga. I due sarebbero i responsabili di un furto commesso nel settembre del 2018 presso una tabaccheria di Villacidro, in via Roma 12. Il valore della merce asportata era stato quantificato intorno ai 6500 euro. All’identificazione dei due, entrambi tossicodipendenti, i Carabinieri sono arrivati grazie all’esame delle telecamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale che avevano ripreso i due giovani travisati, e anche attraverso accertamenti di natura tecnico biologica e comparativa effettuati dai Carabinieri del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche di Cagliari.